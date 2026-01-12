The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 12.01.2026
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 12.01.2026
ISIN Name
CA3499331013 FORTE GROUP HDGS O.N.
BMG2415A1137 COOL COMPANY LTDDL 1,00
DE000A40ZW05 FUNKWERK AG NA O.N.
FR001400JXA2 VERGNET S.A. EO -,0001
US55608KAR68 MACQUARIE GRP 21/27FLRMTN
US75605Y1064 ANYWHERE REAL EST. DL-,01
US88677Q2084 TILE SHOP H. O.N.
XS1839680680 MANPOWERGRP 18/26
XS2311313378 ARAB.CEN.SUK 21/26 REGS
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 12.01.2026
ISIN Name
CA3499331013 FORTE GROUP HDGS O.N.
BMG2415A1137 COOL COMPANY LTDDL 1,00
DE000A40ZW05 FUNKWERK AG NA O.N.
FR001400JXA2 VERGNET S.A. EO -,0001
US55608KAR68 MACQUARIE GRP 21/27FLRMTN
US75605Y1064 ANYWHERE REAL EST. DL-,01
US88677Q2084 TILE SHOP H. O.N.
XS1839680680 MANPOWERGRP 18/26
XS2311313378 ARAB.CEN.SUK 21/26 REGS
© 2026 Xetra Newsboard