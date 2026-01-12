Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA3499331013 Vanta Holdings Inc. 12.01.2026 CA92214C1023 Vanta Holdings Inc. 13.01.2026 Tausch 10:1
FR001400JXA2 Vergnet S.A. 12.01.2026 FR0014010YR7 Vergnet S.A. 13.01.2026 Tausch 7600:1
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA3499331013 Vanta Holdings Inc. 12.01.2026 CA92214C1023 Vanta Holdings Inc. 13.01.2026 Tausch 10:1
FR001400JXA2 Vergnet S.A. 12.01.2026 FR0014010YR7 Vergnet S.A. 13.01.2026 Tausch 7600:1
© 2026 Xetra Newsboard