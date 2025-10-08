Im Juni hatten wir unseren Abonnenten des Express-Service den Einstieg vorgeschlagen und dieser Börsentipp hat bisher 75 Prozent Aktiengewinn gebracht. Wir hatten mehrmals über die Aktie berichtet und wer gut aufgepasst hatte, konnte auch mit einem späteren Einstieg noch einen schönen Gewinn machen. Heute gab es wieder einen hohen Kursgewinn, zum Redaktionsschluss liegt die Aktie am Handelsplatz Tradegate mit 6,48 Prozent vorn und hat ein neues Jahreshoch ...

