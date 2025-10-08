Mit einem humorvollen Seitenhieb auf den berüchtigten Blue Screen of Death inszeniert Apple macOS als stabile Alternative zu Windows. Die achtminütige Werbefilm-Parodie ist Teil einer größeren Kampagne. Eigentlich gehört der BSOD (Blue Screen of Death) schon der Geschichte an. Jetzt bekommt er nochmal einen großen Auftritt - ausgerechnet in einem Werbeclip des Microsoft-Konkurrenten Apple. In dem parodistischen Kurzfilm "The Underdogs: BSOD" fährt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
