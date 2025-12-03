Der US-Aktienmarkt hat zur Wochenmitte wieder in den Vorwärtsgang geschaltet. Der Dow Jones legte um 0,9 Prozent auf 47.882,90 Punkte zu, Der S&P 500 schloss 0,3 Prozent fester bei 6.849,72 Punkte. Besonders im Fokus standen einmal mehr die Tech-Riesen. Diesmal insbesondere Apple, Microsoft und Netflix.Neue Arbeitsmarktdaten des US-Dienstleister für Lohn- und Gehaltsabrechnung ADP haben die Zinssenkungsfantasie in den USA befeuert. Der ADP-Report zeigte für November überraschend einen Rückgang ...

