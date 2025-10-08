Die einzigartige Plattform vereint Wohn- und Gewerbeimmobilien unter einem Dach und bietet britischen Maklerinnen und Maklern mehr Kontrolle, höheres Verdienstpotenzial und globale Reichweite

BELLINGHAM, Washington, Oct. 08, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- eXp Realty®, das weltweit größte unabhängige Immobilienmaklerunternehmen und eine wichtige Tochtergesellschaft von eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI), hat die Gründung von eXp UK Commercial bekannt gegeben und erweitert damit die Kompetenzen des Unternehmens im Bereich Gewerbeimmobilien in einem der dynamischsten Immobilienmärkte Europas.

Mit dieser Einführung wird eXp zur ersten maklergestützten Plattform in Großbritannien, die sowohl Wohn- als auch Gewerbeimmobilien unter einem einheitlichen Modell anbietet. Dies ist Teil einer umfassenderen globalen Strategie, selbstständigen Maklerinnen und Maklern Zugang zu Tools, Schulungen und Geschäftsmöglichkeiten im gesamten Immobiliensektor zu verschaffen.

Dies baut auch auf dem rasanten Wachstum von eXp UK im Wohnimmobiliensektor auf, wo das Selbstständigenmodell bereits die Immobilienmaklerlandschaft neu gestaltet hat.

"Der Gewerbeimmobiliensektor im Vereinigten Königreich ist erheblich gewachsen. Es handelt sich um eine 10-Milliarden-Dollar-Chance direkt vor unseren Augen", so Adam Day, International Expansion Leader für Europa. "Traditionelle Geschäftsmodelle haben zu viele Makler davon abgehalten, die Freiheit, das Verdienstpotenzial und die Flexibilität, Kunden in allen Märkten zu bedienen, voll auszuschöpfen, aber wir ändern das. Mit der Unterstützung unserer globalen Gemeinschaft können Makler nun das Interesse an britischen Gewerbeimmobilien nicht nur auf nationaler, sondern auch auf globaler Ebene maximieren."

Die britische Gewerbeimmobilienbranche wird nach einem jahrzehntelangen Wachstum von mehr als 50?% (IBISWorld) im Jahr 2025 voraussichtlich einen Umsatz von 8,1 Mrd. GBP (10,2 Mrd. USD) erreichen. Dennoch wird der Sektor weiterhin von traditionellen Unternehmen dominiert, was eine deutliche Lücke für Maklerinnen und Makler schafft, die mehr Autonomie, Ertragskraft und eine moderne Plattform für das Wachstum ihres Unternehmens suchen.

eXp UK Commercial schließt diese Lücke und bietet Maklerinnen und Maklern:

Die Möglichkeit, Kundinnen und Kunden aus den Bereichen Büro, Einzelhandel, Industrie, Grundstücke und Mischnutzung zu bedienen

Spezifische Schulungen, Marketing und operative Unterstützung für den gewerblichen Bereich

Eine Provisionsstruktur, bei der Maklerinnen und Makler 70?% behalten, Top-Performerinnen und Top-Performer bis zu 100?%



"eXp wächst und entwickelt sich schnell, aber mit Bedacht. Dabei werden wir unseren Maklerinnen und Maklern weiterhin mehr globale Möglichkeiten bieten. Nach dem, was wir in Großbritannien erfolgreich aufgebaut haben, war es nur logisch, dort als Startrampe für unsere internationale Gewerbeimmobilienabteilung zu beginnen", erklärt Felix Bravo, Managing Director, International bei eXp Realty.

"Diese Einführung verändert die Bedeutung des Berufs des Gewerbeimmobilienmaklers im Vereinigten Königreich. Das Geschäft, das wir aufbauen, muss man gesehen haben, um es zu glauben. Ich arbeite seit fast 10 Jahren in der Gewerbeimmobilienbranche und habe erlebt, wie wenig sich für die Menschen, die diese Arbeit machen, verändert hat. Die meisten Makler bauen immer noch das Geschäft eines anderen auf. Wir geben ihnen die Chance, endlich ihr eigenes Geschäft aufzubauen, mit mehr Kontrolle, besseren wirtschaftlichen Bedingungen und der Unterstützung einer globalen Marke", so Rob Jones, Head of eXp UK Commercial.

Jones bringt jahrzehntelange Erfahrung in der Leitung nationaler und internationaler Immobilienunternehmen mit, darunter als Berater für RE/MAX UK und in Führungspositionen im Makler- und Gewerbebereich.

Mit diesem Launch wird Großbritannien zur Grundlage für die internationale Expansion von eXp und zum Vorbild für die Zukunft.

Maklerinnen, Makler und Gewerbetreibende, die mehr erfahren möchten, finden weitere Informationen unter exptoolkit.com/uk-commercial.

Über eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) (das "Unternehmen") ist die Holdinggesellschaft von eXp Realty® und SUCCESS® Enterprises. eXp Realty ist das weltweit größte unabhängige Immobilienmaklerunternehmen mit über 82.000 Maklerinnen und Maklern in 29 Ländern. Als cloudbasierte, maklerorientierte Vermittlungsplattform bietet eXp Realty Immobilienmaklern branchenführende Provisionsaufteilungen, Umsatzbeteiligungen, Beteiligungsmöglichkeiten und ein globales Netzwerk, das Maklerinnen und Makler dabei unterstützt, florierende Unternehmen aufzubauen. Weitere Informationen zu eXp World Holdings, Inc. finden Sie unter expworldholdings.com.

SUCCESS® Enterprises, verankert im SUCCESS®-Magazin, ist seit 1897 ein vertrauenswürdiger Name in der persönlichen und beruflichen Entwicklung. Als Teil des eXp-Ökosystems bietet es Maklerinnen und Maklern Zugang zu wertvollen Ressourcen, um ihre Fähigkeiten zu verbessern, ihr Geschäft auszubauen und langfristigen Erfolg zu erzielen. Weitere Informationen über SUCCESS finden Sie unter success.com.

Wichtiger Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act aus dem Jahr 1995. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen des Unternehmens und seiner Geschäftsführung wider, beinhalten jedoch bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die sich erheblich auf die tatsächlichen Ergebnisse auswirken könnten. Diese Aussagen umfassen u.?a. Aussagen zur Einführung und zum Wachstum von eXp UK Commercial, zur Fähigkeit des Unternehmens, in neue internationale Märkte zu expandieren, zur Einführung und zum Erfolg seines maklerorientierten Modells im Bereich der Gewerbeimmobilien sowie zu den potenziellen Vorteilen, die die Plattform, die Tools und die Vergütungsstruktur des Unternehmens Maklerinnen und Maklern bieten. Zu den wichtigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich und nachteilig von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten Ergebnissen abweichen, gehören Schwankungen auf den britischen und globalen Immobilienmärkten, die Fähigkeit des Unternehmens, Maklerinnen und Makler zu gewinnen und zu binden, seine Fähigkeit, internationale Expansionsstrategien erfolgreich umzusetzen, Veränderungen im Wettbewerbs- und regulatorischen Umfeld sowie weitere Risiken, die gelegentlich in den bei der U.S. Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen des Unternehmens beschrieben werden, darunter die zuletzt eingereichten Quartalsberichte auf Formular 10-Q und der Jahresbericht auf Formular 10-K. Wir übernehmen keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

