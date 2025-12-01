Die neue Plattform eröffnet der Immobilienbranche internationale Vernetzung und bietet Maklern und Verbrauchern die Möglichkeit, weltweit nach Immobilien zu suchen.

BELLINGHAM, Washington, Dec. 01, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- eXp Realty, "the most agent-centric real estate brokerage on the planet" (das am stärksten auf Makler ausgerichtete Immobilienvermittlungsunternehmen der Welt) und wichtigste Tochtergesellschaft von eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI), gab heute die offizielle Einführung von LYVVE bekannt, einer internationalen Plattform für die Immobiliensuche, die eXp-Maklern und Verbrauchern neue Möglichkeiten der grenzüberschreitenden Vernetzung eröffnet.

Nach einer erfolgreichen Beta-Phase Anfang dieses Jahres ist die Plattform LYVVE nun vollständig in Betrieb und wird um Inserate aus fast 30 Ländern erweitert, in denen eXp Realty tätig ist. Die unter LYVVE.combereitgestellte Plattform wurde optimiert, um Nutzern, die weltweit nach Immobilien suchen, ein schnelleres und intuitiveres Erlebnis zu bieten.

"Wie Menschen Häuser kaufen und verkaufen, hat sich verändert; die Welt ist vernetzter und Käufer denken heute global", so Felix Bravo, Geschäftsführer von eXp Realty International. "LYVVE bringt Makler und Kunden in Echtzeit zusammen und macht die internationale Immobiliensuche einfach und transparent. Dank integrierter Funktionen wie WhatsApp-Messaging ist die Kommunikation einfach, direkt und unmittelbar. Das ist die Zukunft der modernen Immobilienbranche.

Wir bei eXp glauben, dass das Immobiliengeschäft nicht an Grenzen Halt macht - und dies sollte auch für Möglichkeiten gelten. LYVVE wurde genau dafür entwickelt: eine Plattform, auf der man eine Ferienvilla in Mexiko oder einen Weinberg in Frankreich an einer zentralen Anlaufstelle finden kann, die direkt mit der Quelle verbunden ist, die dies ermöglicht. Unsere Makler haben die volle Kontrolle über ihre Angebote, ihre Daten und ihre Interessenten."

Viele Plattformen sind regionsbezogen, LYVVE hingegen operiert unter dem Motto "The World, Listed". Die Plattform ist mehr als eine Suchmaschine: Sie unterstützt mehrere Währungen, regionale Details und verschiedene Immobilientypen. Zudem eröffnet sie Bauunternehmern und Entwicklern die Möglichkeit, ihre Projekte einem weltweiten Publikum zu präsentieren und so neue Gemeinschaften und Investitionsmöglichkeiten in Echtzeit miteinander zu verbinden. Als leistungsstarker neuer Kanal für globale Präsenz und Zusammenarbeit, ermöglicht sie eine schnellere Markteinführung zukünftiger Projekte als je zuvor.

LYVVE wurde von Bravo konzipiert und von Immobilienexperten und Ingenieuren entwickelt, die wissen, welche Anforderungen Makler wirklich haben. Die Plattform wurde mit dem Ziel geschaffen, maklerorientiert zu bleiben und diejenigen zu unterstützen, die die Branche vorantreiben. Dies spiegelt auch den wachsenden Fokus von eXp wider, eigene Technologien zu entwickeln und mithilfe von KI intelligentere und einfachere Möglichkeiten für Makler und Verbraucher zu schaffen, über Grenzen hinweg miteinander in Kontakt zu treten. Im Hinblick auf das Ziel von eXp, bis 2030 in 50 Länder zu expandieren, wird LYVVE weiterentwickelt und um weitere Angebote, Märkte und Funktionen erweitert, die globale Chancen erschließen.

"LYVVE ist die Antwort auf drei grundlegende Herausforderungen der Branche: Fragmentierung, Sichtbarkeit und Zugänglichkeit", so Bravo. "Die Plattform vereint alles an einem Ort: einen mühelosen, einheitlichen und grenzenlosen Marktplatz, auf dem Gelegenheiten ebenso frei zirkulieren wie Informationen. Unser Ziel ist recht einfach: der globale Immobilienmarkt soll genauso leicht zugänglich sein wie der lokale."

Der Name LYVVE spiegelt diese Vision wider: die Möglichkeit, dort zu leben, wo man schon immer leben wollte.

Verbraucher und Makler können LYVVE unter LYVVE.comentdecken.

Über eXp World Holdings, Inc.

eXp World Holdings, Inc. (Nasdaq: EXPI) (das "Unternehmen") ist die Holdinggesellschaft von eXp Realty und SUCCESS Enterprises. eXp Realty ist das weltweit größte unabhängige Immobilienmaklerunternehmen mit über 83.000 Maklern in 29 Ländern. Als cloudbasierte, maklerorientierte Vermittlungsplattform bietet eXp Realty Immobilienmaklern branchenführende Provisionsaufteilungen, Umsatzbeteiligungen, Beteiligungsmöglichkeiten und ein globales Netzwerk, das Maklerinnen und Makler dabei unterstützt, florierende Unternehmen aufzubauen. Weitere Informationen zu eXp World Holdings, Inc. finden Sie unter expworldholdings.com.

SUCCESS Enterprises, verankert im SUCCESS-Magazin, ist seit 1897 ein vertrauenswürdiger Name in der persönlichen und beruflichen Entwicklung. Als Teil des eXp-Ökosystems bietet es Maklerinnen und Maklern Zugang zu wertvollen Ressourcen, um ihre Fähigkeiten zu verbessern, ihr Geschäft auszubauen und langfristigen Erfolg zu erzielen. Weitere Informationen über SUCCESS finden Sie unter success.com.

Wichtiger Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act aus dem Jahr 1995. Diese Aussagen spiegeln die aktuellen Erwartungen des Unternehmens und seiner Geschäftsführung wider, beinhalten jedoch bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die sich erheblich auf die tatsächlichen Ergebnisse auswirken könnten. Diese Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zur Entwicklung, Funktionalität und den erwarteten Vorteilen der LYVVE-Plattform, zur Fähigkeit des Unternehmens, seine internationale Expansion fortzusetzen, sowie zu den erwarteten Auswirkungen seiner proprietären Technologie auf die Produktivität der Mitarbeiter, die Konnektivität und das Kundenerlebnis. Wichtige Faktoren, die dazu beitragen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich und nachteilig von den in den zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Ergebnissen abweichen, sind unter anderem Veränderungen der Immobilienmarktbedingungen, die Rekrutierung und die Bindungsraten von Mitarbeitern, die Fähigkeit des Unternehmens, seine Technologie-Roadmap umzusetzen und seine internationalen Aktivitäten auszuweiten, Wettbewerbsdruck, regulatorische oder wirtschaftliche Veränderungen in den Märkten, in denen das Unternehmen tätig ist, sowie andere Risiken, die gelegentlich in den bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen des Unternehmens detailliert beschrieben werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die zuletzt eingereichten Quartalsberichte auf Formular 10-Q und den Jahresbericht auf Formular 10-K. Wir übernehmen keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

