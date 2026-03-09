|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|ALPHABET INC CDR
|CA02080K1049
|0,0337 CAD
|0,0214 EUR
|ALPHABET INC CL A
|US02079K3059
|0,21 USD
|0,1807 EUR
|BROWN-FORMAN CORPORATION
|US1156372096
|0,231 USD
|0,1988 EUR
|BROWN-FORMAN CORPORATION CL A
|US1156371007
|0,231 USD
|0,1988 EUR
|CAPITAL CITY BANK GROUP INC
|US1396741050
|0,27 USD
|0,2324 EUR
|CONSTELLATION ENERGY CORPORATION
|US21037T1097
|0,4265 USD
|0,3671 EUR
|CONSTELLATION ENERGY CORPORATION CDR
|CA2099571093
|0,0293 CAD
|0,0186 EUR
|DYNACOR GROUP INC
|CA26780B1067
|0,0133 CAD
|0,0084 EUR
|EQUIFAX INC
|US2944291051
|0,56 USD
|0,482 EUR
|EXP WORLD HOLDINGS INC
|US30212W1009
|0,05 USD
|0,043 EUR
|FEDEX CORPORATION
|US31428X1063
|1,45 USD
|1,2481 EUR
|FIRST AMERICAN FINANCIAL CORPORATION
|US31847R1023
|0,55 USD
|0,4734 EUR
|GE AEROSPACE CDR
|CA36829X1006
|0,0615 CAD
|0,039 EUR
|GLOBAL INDUSTRIAL COMPANY
|US37892E1029
|0,28 USD
|0,241 EUR
|GUOCO GROUP LTD
|BMG420981224
|0,7 HKD
|0,0775 EUR
|HEALTHSTREAM INC
|US42222N1037
|0,035 USD
|0,0301 EUR
|ICAHN ENTERPRISES LP
|US4511001012
|0,5 USD
|0,4304 EUR
|JBT MAREL CORPORATION
|US4778391049
|0,1 USD
|0,086 EUR
|KONE OYJ ADR
|US50048H1014
|1,0667 USD
|0,9182 EUR
|MAPLE LEAF FOODS INC
|CA5649051078
|0,21 CAD
|0,1332 EUR
|MECHANICS BANCORP
|US43785V1026
|0,4 USD
|0,3443 EUR
|NATIONAL CINEMEDIA INC
|US6353092066
|0,03 USD
|0,0258 EUR
|NINE ENTERTAINMENT CO HOLDINGS LIMITED
|AU000000NEC4
|0,045 AUD
|0,0272 EUR
|RALLIANT CORPORATION
|US7509401086
|0,05 USD
|0,043 EUR
|RED RIVER BANCSHARES INC
|US75686R2022
|0,25 USD
|0,2152 EUR
|RINGCENTRAL INC
|US76680R2067
|0,075 USD
|0,0645 EUR
|STAR BULK CARRIERS CORP
|MHY8162K2046
|0,37 USD
|0,3185 EUR
|THE MOSAIC COMPANY
|US61945C1036
|0,22 USD
|0,1893 EUR
|UNITEDHEALTH GROUP INC
|US91324P1021
|2,21 USD
|1,9023 EUR
|VIATRIS INC
|US92556V1061
|0,12 USD
|0,1032 EUR
|VULCAN MATERIALS COMPANY
|US9291601097
|0,52 USD
|0,4476 EUR
