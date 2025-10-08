Die Tech-Werte präsentierten sich heute wieder von ihrer starken Seite. Investoren setzen darauf, dass angesichts der erwarteten weiteren Zinssenkungen der US-Notenbank ein Ende des Bullenmarktes vorerst nicht in Sicht ist. Der Nasdaq 100 konnte deutlich zulegen und einen neuen Rekord verbuchen.Aus dem Handel ging der Technologiewerteindex Nasdaq 100 mit einem Plus von 1,2 Prozent bei 25.136,62 Zählern. Der marktbreite S&P 500 legte 0,6 Prozent zu auf 6.753,72 Punkte. Der Leitindex Dow Jones Industrial ...Den vollständigen Artikel lesen ...
