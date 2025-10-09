Trier - Die Besucher von Weihnachtsmärkten in Deutschland müssen sich in diesem Jahr auf moderat steigende Glühweinpreise einstellen. "Wir rechnen mit einem Anstieg von regional maximal zehn Prozent", sagte der Geschäftsführer des Bundesverbandes der Deutschen Weinkellereien, Peter Rotthaus, der "Rheinischen Post" (Donnerstagausgabe).



Gerade für die Fruchtweine sei die internationale Ernte schlecht gewesen, erklärte Rotthaus. "Ansonsten sind es Fracht, Verpackung, Löhne, Energie, die den Preisanstieg beim Glühwein verursachen."



Der Preis für einen Glühwein werde daher bei den größeren Weihnachtsmärkten voraussichtlich bei rund fünf Euro liegen, so der Hauptgeschäftsführer. Zuletzt kostete die Tasse auf vielen Märkten etwa 4,50 Euro. Allerdings hänge der Preis auch sehr stark von den regionalen Gegebenheiten der Märkte ab, erläuterte Rotthaus.



Nach Schätzungen des Verbandes werden pro Jahr in Deutschland rund 50 Millionen Liter Glühwein getrunken. "Das ist das, was über den Tresen geht in der Weihnachtsmarktsaison", sagte der Experte. Die ersten der über 2.500 Weihnachtsmärkte öffnen wieder Ende November.





