Microsoft: KI-Dominanz trifft auf charttechnischen Widerstand!

Aktie ringt mit der 530-USD-Marke!

Rückblick

Der Chart zeigt einen klaren Aufwärtstrend seit Ende April. Die Aktie hat eine starke Performance gezeigt. Nach dem Hoch im Juli/Anfang August hat die Aktie konsolidiert und bildet seitdem eine horizontale Widerstandszone. Diese liegt, basierend auf der orangefarbenen Linie im Chart, etwa bei 530 bis 533 USD.

Microsoft-Aktie: Chart vom 08.10.2025, Kürzel: MSFT, Kurs: 524.76 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Die Aktie notiert momentan über dem 20-Tage (blau) und dem 50-Tage (rot) exponentiellen gleitenden Durchschnitt. Dies ist ein bullisches Zeichen und bestätigt den mittelfristigen Aufwärtstrend. Ein Ausbruch über die Widerstandszone würde als starkes Kaufsignal gewertet werden.

Mögliches bärisches Szenario

Bricht die Aktie unter die Konsolidierungszone und die genannten GDs, könnten die nächsten Unterstützungen getestet werden, was eine deutlich tiefere Korrektur zur Folge hätte.

Meinung

Microsoft hat das neueste und leistungsfähigste KI-Modell von OpenAI, GPT-5, tief in sein Produkt-Ökosystem integriert. OpenAI hat kürzlich eine strategische Partnerschaft mit dem Chiphersteller AMD angekündigt, um dessen GPUs zu nutzen und die Abhängigkeit von Nvidia zu reduzieren. Diese Diversifizierung der Infrastruktur ist auch für Microsoft relevant, da Azure die Grundlage für das Training der OpenAI-Modelle bildet. Der Microsoft Dragon Copilot für das Gesundheitswesen (Kliniken und Praxen in Deutschland) wurde nach einer erfolgreichen Pilotphase zur allgemeinen Verfügbarkeit freigegeben. Der Burggraben des Softwarekonzerns ist weiterhin tief, aber verursacht auch hohe Kosten.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 3.89 Bio. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 10.85 Mrd. USD

Meine Meinung zu Microsoft ist bullisch

Quellennachweis: -

Autor: Wolfgang Zussner

Veröffentlichungsdatum: 09.10.2025

Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte

Personen, die Anlageempfehlungen erstellen und weitergeben, sind nach der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, alle Beziehungen und Umstände offenzulegen, bei denen damit gerechnet werden kann, dass sie die Objektivität der Empfehlung beeinträchtigen. Dies umfasst insbesondere Interessen oder Interessenkonflikte aller Personen, die die Information erstellt haben bzw. an der Erstellung beteiligt waren.

Für den Finanzinformationsdienst, der vom sog "Journalistenprivileg" nach Art. 20 Abs. 3 UAbs. 4 Gebrauch macht, gelten zusätzlich die Vorgaben des Pressekodex des Deutschen Presserats und die Journalistischen Verhaltensgrundsätzen und Empfehlungen des Deutschen Presserats zur Wirtschafts- und Finanzmarktberichterstattung. Auch danach sind Interessenskonflikte bei der Erstellung oder Weitergabe von Anlageempfehlungen oder Anlagestrategieempfehlungen in geeigneter Weise offenzulegen.

In diesem Zusammenhang weisen wir auf folgendes hin:

Es liegt ein Interessenskonflikt vor, weil der Ersteller dieser Anlageempfehlung Positionen in MSFT hält. Dadurch unterliegen wir bei dieser Empfehlung einem Interessenkonflikt zwischen unserem Anspruch, einer unvoreingenommenen Empfehlung zu veröffentlichen, und der Möglichkeit von einer durch die Publikation resultierenden Kursentwicklung zu profitieren.

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.