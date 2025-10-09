Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 09.10.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
Defence-Aktie mit Ritterschlag: Regierungs-Einladung zur größten Militärmesse
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: 891624 | ISIN: JP3436100006 | Ticker-Symbol: SFT
Tradegate
09.10.25 | 08:44
129,94 Euro
+9,29 % +11,04
Branche
Internet
Aktienmarkt
NIKKEI-225
Singapur
1-Jahres-Chart
SOFTBANK GROUP CORP Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
SOFTBANK GROUP CORP 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
129,22130,4208:45
129,10129,9408:45
Dow Jones News
09.10.2025 07:33 Uhr
319 Leser
Artikel bewerten:
(1)

MÄRKTE ASIEN/Fester - Softbank zweistellig im Plus

DJ MÄRKTE ASIEN/Fester - Softbank zweistellig im Plus

DOW JONES--An den asiatischen Märkten ziehen die Aktienkurse am Donnerstag überwiegend deutlich an. Der Nikkei ist zurück auf Rekordkurs, er gewinnt 1,5 Prozent auf 48.436 Punkte. Auch in Schanghai legen die Kurse mit dem Ende der "golden Week" deutlich zu, der Shanghai-Composite gewinnt 1,2 Prozent. In Hongkong zeigt sich der Hangseng wenig verändert. Da er damit das Tagestief deutlich hinter sich gelassen hat, scheint der jüngste Rücksetzer beendet. In Seoul bleibt der Markt weiterhin geschlossen.

Auch in Asien profitieren die Märkte vom Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung, aus dem Signale für weitere Zinssenkungen gelesen werden. Für Marktstratege Troy Ludtka von SMBC Nikko ist die Kernaussage, dass aus Sicht der Fed "der Arbeitsmarkt sich verschlechtert und die Inflation sich entweder verbessert oder zumindest nicht schlimmer wird."

Gefragt sind wie schon in den USA Technologiewerte. In Japan schießen Softbank um knapp 11 Prozent nach oben, der Konzern übernimmt voraussichtlich den Bereich Robotics von ABB. Aber auch japanische Infrastrukturaktien sind in der Erwartung fiskalpolitischer Stimuli durch die neue Regierung gesucht.

In Hongkong stehen vor allem Aktien aus der Healthcare-Branche unter Druck. Marktteilnehmer verweisen auf einen Bericht des Wall Street Journal. Laut diesem will Microsoft massiv in den Bereich Künstliche Intelligenz für das Gesundheitswesen einsteigen.

Dagegen steigen Hangseng Bank um 26,3 Prozent. Die Muttergesellschaft HSBC will die Tochter von der Börse nehmen. HSBC selbst geben 6,2 Prozent ab, notieren damit aber auch schon wieder über den Tagestiefstständen. 

=== 
INDEX           zuletzt    +/- %    % YTD 
S&P/ASX 200 (Sydney)   8.958,30    +0,1%    +9,8%    08:00 
Nikkei-225 (Tokio)    48.435,81    +1,5%   +20,2%    08:30 
Kospi (Seoul)               Feiertag 
Shanghai-Comp.      3.931,07    +1,2%   +15,8%    09:00 
Hang-Seng (Hongk.)    26.840,95    +0,0%   +34,4%    10:00 
 
DEVISEN          zuletzt    +/- %    00:00  Mi, 09:50  % YTD 
EUR/USD           1,1645     0,1   1,1630   1,1629 +12,5% 
EUR/JPY           177,66     0,1   177,56   177,25  +8,7% 
EUR/GBP           0,8682     0,0   0,8677   0,8669  +4,9% 
GBP/USD           1,3413     0,1   1,3404   1,3415  +7,3% 
USD/JPY           152,57    -0,1   152,66   152,41  -3,4% 
USD/KRW          1.418,18    -0,2  1.421,54  1.424,73  -4,0% 
USD/CNY           7,1093    -0,2   7,1204   7,1193  -1,2% 
USD/CNH           7,1308    -0,3   7,1492   7,1468  -2,6% 
USD/HKD           7,7806    -0,0   7,7820   7,7837  +0,2% 
AUD/USD           0,6604     0,3   0,6585   0,6568  +6,4% 
NZD/USD           0,5803     0,3   0,5784   0,5757  +3,6% 
BTC/USD         122.261,95    -0,9 123.317,00 121.439,25 +29,2% 
 
ROHÖL           zuletzt VT-Schluss    +/- %   +/- USD  % YTD 
WTI/Nymex          61,63    62,02    -0,6%    -0,39 -13,9% 
Brent/ICE          65,91    66,25    -0,5%    -0,34 -12,2% 
 
METALLE          zuletzt   Vortag    +/- %   +/- USD  % YTD 
Gold           4.038,44  4.041,43    -0,1%    -3,00 +51,8% 
Silber            48,99   48,8845    +0,2%    +0,11 +65,7% 
Platin          1.426,26  1.433,13    -0,5%    -6,87 +59,3% 
Kupfer            5,13    5,09    +0,7%    +0,04 +24,8% 
YTD bezogen auf Schlusskurs des Vortags 
(Angaben ohne Gewähr) 
===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/hru/flf

(END) Dow Jones Newswires

October 09, 2025 01:00 ET (05:00 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.

© 2025 Dow Jones News
Epische Goldpreisrallye
Der Goldpreis hat ein neues Rekordhoch überschritten. Die Marke von 3.500 US-Dollar ist gefallen, und selbst 4.000 US-Dollar erscheinen nur noch als Zwischenziel.

Die Rallye wird von mehreren Faktoren gleichzeitig getrieben:
  • · massive Käufe durch Noten- und Zentralbanken
  • · Kapitalflucht in sichere Häfen
  • · hohe Nachfrage nach physisch besicherten Gold-ETFs
  • · geopolitische Unsicherheit und Inflationssorgen

Die Aktienkurse vieler Goldproduzenten und Explorer sind in den vergangenen Wochen regelrecht explodiert.

Doch es gibt noch Titel, die Nachholpotenzial besitzen. In unserem kostenlosen Spezialreport erfahren Sie, welche 3 Goldaktien jetzt besonders aussichtsreich sind und warum der Aufwärtstrend noch lange nicht vorbei sein dürfte.

Laden Sie jetzt den Spezialreport kostenlos herunter und profitieren Sie von der historischen Gold-Hausse.

Dieses Angebot gilt nur für kurze Zeit – also nicht zögern, jetzt sichern!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.