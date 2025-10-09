© Foto: SOPA Images - Sipa USADie SoftBank greift bei ABB zu: Für 5,4 Milliarden US-Dollar übernimmt der Konzern die Robotiksparte der Schweizer. Die Softbank-Aktie springt zweistellig, Anleger feiern den nächsten großen KI-Coup von Masayoshi Son.Die Aktie von Softbank ist am Donnerstag in Tokio zeitweise um 13 Prozent nach oben geschossen. Auslöser war die überraschende Ankündigung, dass der japanische Technologiekonzern die Robotiksparte des Schweizer Industriegiganten ABB für 5,4 Milliarden US-Dollar übernimmt. Mit dem Schritt sichert sich SoftBank den Zugang zu einem der führenden Anbieter im Bereich Industrie- und Servicerobotik - und erweitert zugleich seine Ambitionen im Zukunftsfeld Künstliche Intelligenz. Der …Den vollständigen Artikel lesen ...
