Der Schweizer Ladeanbieter Avia Volt erweitert die Palette der genutzten Ladestationen und verwendet nun auch Geräte von ABB E-mobility und Etrel. Hintergrund ist die vor einem halben Jahr bekanntgegebene Übernahme des Ladeanbieters Plug'n Roll, der mit Ladestationen von ABB E-mobility und Etrel bereits gute Erfahrungen gesammelt hat. Avia Volt hat bislang vor allem auf Schnelllader des österreichischen Anbieters Kostad gesetzt. Im Rahmen einer ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 electrive.net