FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach den Kursgewinnen am Vortag könnte sich der Dax am Donnerstag zu einem Rekordhoch aufschwingen. Im vorbörslichen Handel legte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex in der Spitze auf 24.662 Zähler zu. Im Xetra-Handel wäre das eine Höchstmarke für den Dax. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 dürfte zum Start ebenfalls leicht zulegen.

Rückenwind erhält der Dax laut der Landesbank Helaba von der Wall Street, wo der marktbreite S&P 500 und der technologielastige Nasdaq 100 am Vorabend weitere Rekorde aufgestellt hatten. Auch beim Dax sei es "nur eine Frage der Zeit, wann das bisherige Rekordhoch, das im Juli bei 24.639 Punkten markiert wurde, überwunden wird".

Charttechnik-Experte Martin Utschneider vom Broker RoboMarkets sieht im Falle des Erreichens und Überschreitens der bisherigen Bestmarke für den Dax Luft nach oben bis über 25.400 Punkte. Erwartete Zinssenkungen in den USA sowie ein sich abzeichnender Ausweg aus der politischen Krise in Frankreich stützen den Markt ebenso wie die Euphorie im US-Technologiesektor.

Im vorbörslichen Handel auf Tradegate sackten die Aktien von Gerresheimer um 8 Prozent ab. Der Hersteller von Verpackungen für die Pharmaindustrie kappte die Jahresziele nach einem schwachen dritten Quartal.

Die Papiere von Hellofresh verteuerten sich um 5 Prozent. Die Bank UBS prognostizierte mit Blick auf die Umsätze des Kochboxenversenders eine Wende zum Besseren und riet daher zum Kauf der Aktien.

Kontron -Papiere könnten zudem nach einer Empfehlung durch das Bankhaus Metzler einen Blick wert sein./bek/mis

