Das Instrument OBCK DE000BCK2223 OTTOBOCK SE+CO.KGAA O.N. EQUITY hat seinen ersten Handelstag am 09.10.2025: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG GER0, SettlCurr EUR, CCP Y
The instrument OBCK DE000BCK2223 OTTOBOCK SE+CO.KGAA O.N. EQUITY has its first trading date on 09.10.2025: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG GER0, SettlCurr EUR, CCP Y
