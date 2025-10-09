Der Windkraftanlagenbauer Nordex konnte im dritten Quartal einen deutlichen Zuwachs beim Auftragseingang verzeichnen. Nach Unternehmensangaben vom Donnerstag stieg das Neugeschäft im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um rund 26 Prozent auf 2,17 Gigawatt. Im zweiten Quartal hatte Nordex Aufträge über 2,3 Gigawatt verbucht. Das Preisniveau blieb dabei stabil.Der durchschnittliche Verkaufspreis je Megawatt Leistung erhöhte sich im dritten Quartal 2025 leicht auf 0,93 Millionen Euro, nachdem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
