TOKIO/HONGKONG/SHANGHAI/SYDNEY (dpa-AFX) - Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost haben am Donnerstag deutlich zugelegt. Sie folgten damit der Rekordjagd an der Wall Street. In Südkorea fand wegen eines Feiertags kein Handel statt, während die chinesischen Festlandsbörsen nach der Goldenen Woche wieder geöffnet waren.

Der japanische Leitindex Nikkei 225 sprang nach dem kurzen Atemholen auf ein neues Hoch und gewann am Ende 1,8 Prozent auf 48.580,44 Punkte. Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen auf Gewinne der Technologiewerte.

Mit seinem Rekordkurs lieferte der Nikkei 225 ein Kaufsignal. "Ein neues Allzeithoch ist immer eines der besten Signale der technischen Analyse überhaupt", hieß es in einer Einschätzung der HSBC. "Wenn Anlegerinnen und Anleger die Kursentwicklung der letzten zweieinviertel Jahre als klassische Tradingrange interpretieren, dann ergibt sich aus der Höhe dieser Schiebezone ein rechnerisches Anschlusspotential von gut 10.000 Punkten."

Nicht ganz so stark, aber ebenfalls im Plus lagen australische Aktien. Der S&P/ASX 200 zog um 0,25 Prozent auf 8.969,78 Punkte an. Der taiwanesische Markt profitierte von den Gewinnen des Schwergewichts TSMC . Nach Börsenschluss hatte der Halbleiterkonzern den Umsatz für das dritte Quartal gemeldet und damit die Erwartungen übertroffen.

Geteilt war dagegen die Entwicklung in China. Während der CSI-300-Index mit den wichtigsten Aktien der Festlandsbörsen zuletzt um 1,31 Prozent auf 4.701,72 Punkte stieg, büßte der Hang Seng der chinesischen Sonderverwaltungszone Hongkong 0,33 Prozent auf 26.747,00 Punkte ein. Hier belasteten die Verluste von Werten mit Bezug zu Pharmazie und Gesundheitssystem. Die Marktstrategen der Deutschen Bank verwiesen auf einen Bericht des Wall Street Journal, wonach Microsoft sich im Bereich Künstlicher Intelligenz für das Gesundheitswesen engagieren will./mf/mis

