© Foto: Swen Pförtner - dpaDer Handel mit Ottobock-Aktien hat heute an der Frankfurter Börse begonnen. Der Erstkurs liegt deutlich über dem Ausgabepreis.Der südniedersächsische Medizintechnikkonzern Ottobock wagt den Sprung aufs Frankfurter Parkett. Ab Donnerstagmorgen um 9 Uhr werden die Aktien des weltweit führenden Prothesenherstellers offiziell im Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Der Erstkurs liegt bei 72 Euro und damit 9,09 Prozent über dem Ausgabepreis von 66 Euro. Vor dem Handelsstart erreichte das Unternehmen mit einem Ausgabepreis von 66 Euro pro Aktie eine Marktkapitalisierung von 4,2 Milliarden Euro. Die Erlöse durch den Börsengang belaufen sich damit auf bis zu 808 Millionen …Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 wallstreetONLINE