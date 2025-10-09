Bussnang - Der Bahnspezialist Stadler Rail hat einen Auftrag aus Italien erhalten. Für die sizilianische Bahngesellschaft Ferrovia Circumetnea (FCE) wird Stadler zwei Schmalspurzüge mit Wasserstoffantrieb bauen. Dies sei der erste Auftrag für die Herstellung und Lieferung von massgeschneiderten Zügen mit Wasserstoffantrieb für die Schmalspur, teilte Stadler am Donnerstag mit. Der Vertrag sei vergangene Woche im Rahmen der Expo Ferroviaria in Mailand ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab