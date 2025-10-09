Der ATX Total Return Index der Wiener Börse zählt 2025 mit mehr als 30 Prozent Performance zu den besten Börsenindizes weltweit. Ein eindrucksvoller Beleg für die Stärke und Attraktivität des österreichischen Kapitalmarkts - national wie international. Welche Vorteile eine Notierung an der Wiener Börse den Unternehmen bietet.Ein Gastbeitrag von Henriette LiningerUnternehmen entscheiden sich aus drei zentralen Motiven für ein IPO:Finanzierung: Zugang zu frischem Kapital für Wachstum, Innovation und Expansion Sichtbarkeit: Erhöhte Aufmerksamkeit bei Kunden, Partnern, Medien und Investoren Struktur: Professionalisierung durch Kapitalmarktanforderungen und Governance Der Börsengang ist das Ergebnis intensiver Vorbereitungen. Kommt es zur Wahl des Börsenplatzes, werden mitunter verschiedene Optionen evaluiert. Der Wunsch, das "Grand Finale" an einem verlockenden Ort wie der Wall Street oder vor den Kameras anderer großer Handelsplätze zu feiern, ist nachvollziehbar - aber: Mit dem ersten Handelstag beginnt erst das Kapitalmarktleben in einer neuen Öffentlichkeit und dabei ist maximale Sichtbarkeit essenziell - und die ...

