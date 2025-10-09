FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat LVMH von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 520 auf 635 Euro angehoben. Die Investorenstimmung habe sich mit Blick auf Europas Luxusgüterkonzerne im vergangenen Quartal dank einer besseren währungsbereinigten Umsatzentwicklung aufgehellt, schrieb Adam Cochrane in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenbetrachtung. Die Erholung sei noch in einem frühen Stadium und könnte bei positiven Signalen aus China weiter Fahrt aufnehmen. Neben LVMH stufte Cochrane auch Burberry hoch. Beide Titel verdienten nun ebenso ein Kaufvotum wie die von Hermes, Pandora und Zegna. Etwas vorsichtiger ist der Experte bei Richemont, Kering und Moncler, sieht aber keine klaren Abwärtsrisiken./gl/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 04:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000121014





© 2025 dpa-AFX-Analyser