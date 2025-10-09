Wer schon öfter mal "Die Anstalt" im ZDF angeschaut hat, der weiß wie fundiert man sich hier immer wieder mit vielen wichtigen Themen beschäftigt - nicht zuletzt auch mit der Klimakrise und mit Fossilen und erneuerbaren Energien. Hier erwarten einen keine seichten Pseudo-Informationen, sondern bestens recherchierte Zahlen und Fakten werden hier verpackt in ein überaus […]Wer schon öfter mal "Die Anstalt" im ZDF angeschaut hat, der weiß wie fundiert man sich hier immer wieder mit vielen wichtigen Themen beschäftigt - nicht zuletzt auch mit der Klimakrise und mit Fossilen und erneuerbaren Energien. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...