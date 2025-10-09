Auf der Münchner Automesse IAA gab sich Mercedes Benz optimistisch und kündigte eine "neue Ära der Elektromobilität" an. Vier Wochen später meldet der schwäbische Autokonzern in den besonders wichtigen Regionen USA und China massive Absatzrückgänge. Mercedes Benz USA verzeichnete in Q3 einen deutlichen Absatzrückgang um 17 Prozent p.a. auf 70.800 Fahrzeuge, was vor allem auf die US-Importzölle und die dadurch geminderte Wettbewerbsfähigkeit zurückzuführen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE