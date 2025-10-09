Es geht los. Seit heute Morgen können Anleger die Ottobock-Aktie an der Börse handeln. Wie erwartet, legte der Prothesenhersteller einen starken Start hin. Die Aktie war mehrfach überzeichnet und startete ihr Börsendebüt mit Kursgewinnen. Aber sollten Anleger hier wirklich dabei sein? Ein starker Auftakt Aufgrund der starken Nachfragen von Investoren lag der Platzierungspreis der Ottobock-Aktie mit 66 € am oberen Ende der Spanne. Der erste Kurs an ...Den vollständigen Artikel lesen ...
