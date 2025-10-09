Rückläufige Absatzmengen und massiv gesunkene Preise am Zuckermarkt sorgten bei Südzucker im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025/26 (per 28. Februar) für einen deutlichen Umsatz- und Gewinnrückgang. Nun schaut es so aus, dass die Südzucker-Aktie (729700) die Zehn-Euro-Marke nicht halten kann. Erst im August [HIER klicken] hatten wir darauf hingewiesen, dass die Südzucker-Aktie charttechnisch vor dem Abgrund steht. Damals notierte der Titel noch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
