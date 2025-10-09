FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 09.10.2025 - 11.00 am
- BERENBERG RAISES VOLUTION GROUP PRICE TARGET TO 730 (720) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN CUTS EASYJET PRICE TARGET TO 520 (560) PENCE - 'MARKET-PERFORM' - CITIGROUP RAISES YELLOW CAKE PRICE TARGET TO 670 (570) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 3000 (2600) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES ANTOFAGASTA PRICE TARGET TO 2300 (2000) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES BURBERRY TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 1500 (1200) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 400 (380) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 5300 (5100) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS B&M PRICE TARGET TO 285 (330) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS UNILEVER PRICE TARGET TO 5000 (5400) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES CUTS ASTON MARTIN PRICE TARGET TO 70 (75) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS GLENCORE TO 'NEUTRAL' (OVERWEIGHT) - PRICE TARGET 400 (370) PENCE - JPMORGAN RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 2760 (1980) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 6170 (5450) PENCE - 'OVERWEIGHT'
dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob
© 2025 AFX News