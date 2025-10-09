In den letzten zwanzig Jahren war die Dauer von Ausfällen im deutschen Stromnetz nur einmal niedriger als 2024 mit 12 Minuten. Zwar nehmen die Störungsmeldungen laut Bundesnetzagentur zu. Doch Unterbrechungen werden schneller behoben als in der Vergangenheit. Das deutsche Stromnetz zählt auch mit fortschreitender Energiewende weiterhin zu den stabilsten der Welt. Das zeigen die Zahlen zu den Unterbrechungen der Stromversorgung im Jahr 2024 der Bundesnetzagentur (BNetzA). Demnach betrug die durchschnittliche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
