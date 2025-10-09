München (ots) -E.ON ist von "Deutschland Test" und dem Wirtschaftsmagazin "Focus Money" zum bereits elften Mal in Folge als "Service-König" für exzellenten Kundenservice ausgezeichnet worden. Auch im Jahr 2025 belegt das Unternehmen beim bundesweiten Vergleich der Energieversorger den ersten Platz.Marc Dönges, COO bei E.ON Energie Deutschland, und damit unter anderem für den Kundenservice verantwortlich: "Die Auszeichnung von E.ON als 'Service-König' belegt, dass uns unsere Kundinnen und Kunden auch in diesem Jahr eine hohe Qualität und Verlässlichkeit im Kundenservice bescheinigen. Das freut uns sehr, denn abseits von klassischen Fragen rund um den Abschlag oder die Energierechnung hat der Beratungsbedarf an neuen Lösungen von flexiblen Tarifen bis hin zum bidirektionalen Laden enorm zugenommen. Unser Anspruch ist, als Partner von Millionen von Kunden all diesen unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht zu werden. Auch die steigenden Zugriffszahlen über unsere digitalen Servicekanäle, etwa über unser Serviceportal Mein E.ON oder unsere mehrfach ausgezeichnete Mein E.ON App, zeigen, dass die Kunden mit uns über genau den Weg Kontakt aufnehmen können, der am besten zu ihnen passt."Für die Auswertung "Service-König" hat "Deutschland Test" in Zusammenarbeit mit "Focus Money" eine Online-Befragung zum deutschen Kundenservice durchgeführt. Dabei handelt es sich um eine der größten Untersuchungen zur Servicequalität in Deutschland. In die Gesamtstudie über alle Branchen hinweg sind fast 250.000 Kundenurteile zu Erfahrungen im Kundenservice eingeflossen. Im Fokus stand die Fragestellung, welcher Anbieter aus Sicht der Kundinnen und Kunden den besten Kundenservice bietet.Pressekontakt:E.ON Energie Deutschland GmbHArnulfstraße 20380634 Münchenwww.eon.dePressekontakt:Arne SchleefTel.: +49 89 1254-1242Original-Content von: E.ON Energie Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/109984/6134283