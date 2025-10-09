Zürich - Die LogObject AG übernimmt per 1. Januar 2026 das Schweizer Geschäft der futureLAB, Herstellerin des Medienverwaltungssystems Smartpolice. Eine entsprechende Vereinbarung wurde am 03. Oktober unterzeichnet. Mit der Übernahme baut das Schweizer IT-Unternehmen LogObject sein Angebot für den Polizeibereich weiter aus. Mit dieser Akquisition setzt LogObject ihre Strategie fort, in der Polizeiinformatik eine einheitliche, durchgängige und zukunftsorientierte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
