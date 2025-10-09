2 KI-Profiteure die loslegen | Nvidia darf VAE beliefern, Porsche geht in China unter & TSMC
|13:21
|Deutsche Bank setzt auf Krypto, Nvidia expandiert
|13:18
|Morgan Stanley's Lisa Shalett Says Nvidia At the Center Of A Possible 'Cisco Moment' For AI In 24 Months: 'Not Going To Be Pretty'
|12:25
|Nvidia-CEO Huang über 100.000 Dollar teures H-1B-Visum: Meine Familie hätte das nicht bezahlen können
|12:24
|Nvidia-backed AI agent startup n8n raises $180M at $2.5B valuation
|12:23
|US-Regierung genehmigt: Nvidia liefert das neue Öl nach Saudi-Arabien: KI-Chips
|© Foto: UnsplashDie Vereinigten Staaten haben den Export von Nvidia-KI-Chips im Wert von mehreren Milliarden US-Dollar in die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) genehmigt.Im Gegenzug haben sich die...
|11:54
|2 KI-Profiteure die loslegen | Nvidia darf VAE beliefern, Porsche geht in China unter & TSMC
|11:45
|Porsche liefert in Q3 nur noch 66.118 Autos aus - China bleibt Sorgenkind
|STUTTGART (IT-Times) - Die Porsche AG, Tochtergesellschaft der VW AG, hat heute ihre Auslieferungszahlen für das dritte Quartal 2025 veröffentlicht und verzeichnete einen weiteren Absatzrückgang. Porsche...
|11:31
|Porsche share price at risk as China sales plummet
|11:30
|Porsche-Alarm: Insidern zufolge steht eine spektakuläre Trendwende bevor - handeln, bevor es zu spät ist!!!
|11:17
|Porsche's Global Sales Slip 6% in 9M25; CN Mkt Leads with 26% Plunge
|13:18
|TSMC verzeichnet weiterhin Umsatzwachstum durch den KI-Boom
|13:15
|Chip Foundry TSMC Tops Estimates For September Sales
|12:45
|TSMC meldet auch im September rasantes Umsatzwachstum dank KI-Boom
|HSINCHU, Taiwan (IT-Times) - Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) hat heute seine Ergebnisse für September veröffentlicht und ein hohes Umsatzwachstum verzeichnet. TSMC: Monatsergebnis Die Taiwan...
|12:34
|TSMC meldet deutliches Umsatzwachstum im September, leichter Rückgang zum Vormonat
|12:27
|TSMC's 3Q Top-Line Beats Expectations amid Rising Global AI Demand
