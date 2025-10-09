Wallisellen - Microsoft Schweiz hat bekanntgegeben, dass Reinhard Nissl die Rolle des HR Directors für die Schweiz übernommen hat. Er folgt auf Shipra Singh, die innerhalb von Microsoft eine neue Position als HR Director für Enterprise Partner Solutions übernommen hat. Reinhard Nissl ist nun Mitglied des Schweizer Führungsteams und leitet den HR-Bereich in der Schweiz sowie in Deutschland und Österreich. Er berichtet an Sarah Sherertz Vogt, Vice ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab