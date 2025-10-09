Niederteufen - Der Verwaltungsrat der Beerligroup AG hat Dr. Marcos Arias zum neuen Managing Direktor und Head of Sales ernannt. Dr. Arias bringt über 25 Jahre nationale und internationale Führungserfahrung mit. Er war in leitenden Positionen als CEO, CSO, CMO und CPO tätig und verfügt über ein breit abgestütztes, praxisnahes Know-how. Seine Kernkompetenzen liegen in effektivem Leadership, digitaler Transformation, der Umsetzung anspruchsvoller Transformationsprozesse, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Moneycab