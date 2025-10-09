Dr. Dennis Riedl: Megatrend springt auf Platz 3 - Powercell als Nachzügler mit Potenzial

Anzeige / Werbung
Megatrend springt auf Platz 3 - Powercell als Nachzügler mit Potenzial, Ballard und Plug Power zu heiß gelaufen
Der Wasserstoff-Megatrend ist zurück - und springt in Dr. Dennis Riedls Ranking auf Platz 3. Doch nicht alle Aktien sind gleich attraktiv. Seine Analyse zeigt klare Gewinner und Verlierer.
Megatrend mit neuem Momentum
"Wasserstoff ist wieder da", konstatiert Riedl. Der Megatrend, der zwischenzeitlich an Schwung verlor, gewinnt massiv an Bedeutung. Politische Förderung, technologischer Fortschritt und Klimaziele treiben die Branche. "Der Sprung auf Platz 3 ist kein Zufall."
Ballard Power: Zu heiß gelaufen
Ballard Power (WKN: A0JMTL, ISIN: CA0585861085) hat bereits stark zugelegt. "Die Aktie ist zu heiß gelaufen", warnt Riedl. Viel Optimismus sei eingepreist, das Risiko-Rendite-Verhältnis nicht mehr attraktiv. "Wer hier einsteigt, kauft auf Höchstständen."
Plug Power: Ebenfalls überhitzt
Ähnlich sieht es bei Plug Power (WKN: A1JA81, ISIN: US72919P2020) aus. Die Aktie hat massiv zugelegt und notiert nahe ihrer Höchststände. "Auch hier ist zu viel Fantasie eingepreist", so Riedls Einschätzung. Konsolidierung sei wahrscheinlicher als weitere Kursgewinne.
Powercell: Der Nachzügler mit Potenzial
Anders bei Powercell (WKN: A14TK6, ISIN: SE0006425815). "Powercell ist der Nachzügler mit echtem Potenzial", betont Riedl. Die Aktie hat die Rally der Konkurrenten nicht mitgemacht und bietet attraktives Aufholpotenzial. "Hier stimmt das Risiko-Rendite-Verhältnis noch."
Fundamentale Stärke
Powercell überzeugt durch solide Fundamentaldaten und innovative Technologie. Das schwedische Unternehmen entwickelt Brennstoffzellen für verschiedene Anwendungen und profitiert von europäischer Förderung.
Strategie für Anleger
Riedls Empfehlung ist klar: "Finger weg von Ballard und Plug Power, Fokus auf Powercell." Wer im Wasserstoff-Megatrend investiert sein will, sollte auf den Nachzügler setzen.
Risiken beachten
Auch Powercell bleibt spekulativ. "Wasserstoff-Aktien sind volatil und nichts für schwache Nerven", warnt Riedl. Nur wer Schwankungen aushält, sollte investieren.
