FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat ABB auf "Sell" mit einem Kursziel von 47 Franken belassen. Er begrüße den Verkauf des Robotikgeschäfts an Softbank für einen Unternehmenswert von 5,375 Milliarden US-Dollar, da dieses von allen Geschäftsbereichen des Industriekonzerns am stärksten von China abhängig sei, schrieb Gael de-Bray in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Zudem seien damit die früheren Pläne für eine Abspaltung hinfällig, in deren Rahmen er einen Wert von 4,5 Dollar erwartet habe. Die ABB-Aktie werde davon aber kaum profitieren, da sie unter den von ihm beobachteten Elektrotiteln ohnehin schon am teuersten sei./gl/edh



