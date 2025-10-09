© Foto: UnsplashDie Vereinigten Staaten haben den Export von Nvidia-KI-Chips im Wert von mehreren Milliarden US-Dollar in die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) genehmigt.Im Gegenzug haben sich die VAE verpflichtet, die Chipimporte mit einem gleichwertigen Investitionsvolumen in den USA zu spiegeln - Teil eines umfassenderen Plans, innerhalb der nächsten zehn Jahre insgesamt 1,4 Billionen US-Dollar zu investieren. Die Exportlizenzen wurden kürzlich von der für die Industrie- und Sicherheitsaufsicht zuständigen Behörde des US-Handelsministeriums im Rahmen eines im Mai geschlossenen Abkommens erteilt, das als Modell für künftige US-Diplomatie im Bereich KI dienen könnte. Konkrete Investitionsprojekte …Den vollständigen Artikel lesen ...
