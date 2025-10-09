BMW hat seine Prognose für das laufende Jahr gesenkt. Grund: Das China-Geschäft läuft weiterhin schwach und blieb zuletzt hinter den Erwartungen zurück. Darüber hinaus seien bisher erwartete Zollreduzierungen bislang nicht vollumfänglich eingetreten, hieß es. Daher dürfte die Marge auf das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) der Auto-Sparte, die zentrale Profitabilitätskennzahl von BMW, 2025 nun bei 5 bis 6 Prozent liegen. Zuvor war BMW von 5 bis 7 Prozent ausgegangen. Ergebnis: Die Aktie knickte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
