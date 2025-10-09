Der dänische Biopharma-Riese geht in die Offensive. Novo Nordisk greift nach der Biotech-Gesellschaft Akero Therapeutics und lässt sich den Zukauf einen mittleren einstelligen Milliarden-Dollar-Betrag kosten. In einer ersten Reaktion gerät die Pharma-Aktie unter Druck, während der AKTIONÄR-Tipp Akero Therapeutics um rund ein Fünftel zulegen kann.Novo Nordisk bietet 54 Dollar je Aktie von Akero Therapeutics plus ein nicht übertragbares Contingent Value Right ("CVR") in Höhe von sechs Dollar. Dieses ...Den vollständigen Artikel lesen ...
