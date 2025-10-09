DJ Ferrari erhöht Jahresprognose und skizziert langfristige Ziele

Von Dominic Chopping

DOW JONES--Ferrari hat seine Finanzprognosen für das Gesamtjahr nach oben korrigiert und neue langfristige Rentabilitätsziele bis 2030 festgelegt. Der italienische Hersteller von Luxus-Sportwagen geht davon aus, dass der Nettoumsatz in den nächsten fünf Jahren um 5 Prozent pro Jahr steigen wird. Getragen werde dieser Anstieg von der Modellpalette, einschließlich limitierter Modelle, sowie von der Anpassung der Fahrzeuge an Kundenwünsche. Der Absatz werde einen positiven Beitrag leisten, allerdings in geringerem Umfang, hieß es. Die Ferrari-Aktie fiel im Nachmittagshandel um 13 Prozent.

Ferrari rechnet für dieses Jahr nun mit einem Nettoumsatz von mindestens 7,1 Milliarden Euro, gegenüber zuvor 7 Milliarden, und einem Anstieg auf rund 9 Milliarden Euro im Jahr 2030. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) soll nun mindestens 2,72 Milliarden Euro erreichen, gegenüber zuvor mindestens 2,68 Milliarden Euro, und 2030 auf mindestens 3,6 Milliarden Euro steigen. Die Prognose für die Marge im Gesamtjahr von mindestens 38,3 Prozent blieb bestehen, wobei für 2030 ein Wert von mindestens 40 Prozent erwartet wird.

Zuvor hatte Ferrari seine Ziele im Bereich Elektrofahrzeuge zurückgeschraubt und plant nun einen höheren Anteil an Sportwagen mit Verbrennungsmotor in seiner Modellpalette. Elektroautos sollen bis 2030 nun 20 Prozent der Sportwagenpalette ausmachen. Bisher hatte das Unternehmen in Aussicht gestellt, dass bis zum Ende des Jahrzehnts 40 Prozent seiner Modellpalette elektrisch sein würden.

