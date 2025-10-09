Das Empire State Building (ESB) war Gastgeber des 47.jährlichen Empire State Building Run-Up, präsentiert von NYU Langone Health und unterstützt von der Challenged Athletes Foundation (CAF). In mehreren ausgewiesenen Vorläufen rannten mehr als 200 Läufer aus aller Welt die 1.576 Stufen des Gebäudes hinauf, um die Ziellinie auf der berühmten Aussichtsplattform im 86.Stock zu erreichen.

"Der Empire State Building Run-Up in New Yorks beliebtester Sehenswürdigkeit ist ein Ereignis, das man einmal im Leben erlebt haben muss, und eine bedeutende Leistung für Sportler aller Leistungsklassen aus der ganzen Welt", sagte Tony Malkin, Vorsitzender und CEO von Empire State Realty Trust. "Wir gratulieren allen, die an diesem außergewöhnlichen Ausdauertest teilgenommen haben."

Fabio Ruga aus San Siro, Italien, belegte mit einer Zeit von 10:47 den ersten Platz in der Elite-Klasse der Männer, knapp vor Wai Ching Soh aus Kuala Lumpur auf dem zweiten Platz und Ching Chun Lo aus Taoyuan City, FL, auf dem dritten Platz.

"Ich bin in der Vergangenheit sieben Mal gelaufen. Dreimal wurde ich Dritter, aber dieses Jahr habe ich gewonnen", sagte Ruga. "Ich bin sehr glücklich und werde nächstes Jahr wiederkommen."

Shari Klarfeld aus Plainview, New York, belegte mit einer Zeit von 14:07 den ersten Platz im Elite-Lauf der Frauen, vor Tsz Yau Li aus Hongkong auf dem zweiten Platz und Kamila Chomanicova aus Bratislava auf dem dritten Platz.

"Ich nehme seit 2010 an diesem Rennen teil, daher ist dieser Sieg für mich sehr surreal", sagte Klarfeld. "Ich bin sehr aufgeregt und freue mich sehr, hier zu sein."

An den anderen Vorläufen nahmen Mieter von Empire State Realty Trust, Medienvertreter und Makler führender Immobilienfirmen teil.

NYU Langone Health, das zum ersten Mal als Hauptsponsor auftrat, ist ein vollständig integriertes Gesundheitssystem mit sieben stationären Einrichtungen und mehr als 320 ambulanten Standorten, das durch seinen konsequenten Fokus auf Qualität stets die besten Patientenergebnisse erzielt und damit eine der niedrigsten Sterblichkeitsraten des Landes aufweist.

CAF ist eine gemeinnützige Organisation, die sich dafür einsetzt, Menschen jeden Alters mit dauerhaften körperlichen Behinderungen einen besseren Zugang zu Sport und körperlicher Aktivität zu ermöglichen. CAF kehrte als offizieller Charity-Partner des ESBRU zurück, mit einer eigenen Division, zu der Athleten mit dauerhaften körperlichen Behinderungen und CAF-Unterstützer gehörten, die Spenden sammelten, um durch Sport Leben zu stärken.

Am Abend strahlte das Empire State Building mit seinen weltberühmten Turmlichtern in violettem Glanz, um den 47.jährlichen Run-Up zu feiern.

Über das Empire State Building

Das Empire State Building, das "berühmteste Gebäude der Welt", im Besitz der Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT), ragt von der Basis bis zur Antenne 1.454 Fuß über Midtown Manhattan empor. Die 165 Millionen Dollar teure Neugestaltung des Empire State Building Observatory Experience schuf ein völlig neues Erlebnis mit einem eigenen Gästeeingang, einem interaktiven Museum mit neun Galerien und einem neu gestalteten Observatorium im 102.Stock mit raumhohen Fenstern. Die Auffahrt zum weltberühmten Observatorium im 86.Stock, dem einzigen 360-Grad-Freiluftobservatorium mit Blick auf New York und darüber hinaus, gibt den Besuchern einen Überblick über ihre gesamte New York City-Erfahrung und deckt alles ab, von der ikonischen Geschichte des Gebäudes bis zu seiner aktuellen Bedeutung in der Popkultur. Die Empire State Building Observatory Experience begrüßt jedes Jahr Millionen von Besuchern und wurde zum vierten Mal in Folge in den Tripadvisor Travellers' Choice Awards 2025 als die Nummer 1 der Top-Attraktionen in New York City ausgezeichnet: "America's Favorite Building" vom American Institute of Architects, das beliebteste Reiseziel der Welt von Uber und die Nummer 1 der Attraktionen in New York City in der Ultimate Travel List von Lonely Planet.

Seit 2011 wird das Gebäude komplett mit erneuerbarer Windenergie versorgt. Auf den zahlreichen Stockwerken haben sich Mieter wie LinkedIn und Shutterstock niedergelassen und darüber hinaus gibt es Einzelhändler und Gastronomie wie STATE Grill and Bar, Tacombi und Starbucks. Mehr Informationen und Tickets für das Observatory Experience finden Sie unter: esbnyc.com oder folgen Sie dem Gebäude auf Facebook, X (zuvor Twitter), Instagram, Weibo, YouTube oder TikTok.

