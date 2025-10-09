© Foto: Jakub Porzycki - NurPhotoNetflix bringt Videospiele erstmals auf den Fernseher! Abonnenten können mit ihrem Smartphone als Controller spielen - kostenlos! Was hinter der neuen Gaming-Initiative steckt und wie es funktioniert.Netflix hat seine Videospiele erstmals auf Fernsehbildschirme gebracht und damit eine seiner wichtigsten Wachstumsinitiativen über mobile Geräte hinaus ausgedehnt. Co-Geschäftsführer Greg Peters gab diese Entscheidung am Mittwoch auf der Bloomberg Screentime-Konferenz in Los Angeles bekannt. Ab sofort können Abonnenten ausgewählte Spiele auf ihrem Fernseher spielen und dabei ihr Smartphone als Controller nutzen. Das anfängliche Angebot umfasst beliebte Gruppenspiele wie "Boggle Party", …Den vollständigen Artikel lesen ...
