Der dänische Pharmariese Novo Nordisk setzt seinen Expansionskurs im Bereich Stoffwechselerkrankungen fort und übernimmt das US-Biotechunternehmen Akero Therapeutics für bis zu 5,2 Milliarden US-Dollar. Der Kauf soll die Position von Novo Nordisk in der Erforschung und Behandlung von Leberkrankheiten deutlich stärken. Die Aktionäre von Akero erhalten beim Abschluss 54 US-Dollar je Aktie in bar, ergänzt durch ein sogenanntes "Contingent Value Right" ...Den vollständigen Artikel lesen ...
