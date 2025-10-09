Die Fördermittel können bis zum Jahresende abgerufen werden. Die Investitionskosten von schwimmenden und Agri-Photovoltaik-Anlagen werden bis zu 25 Prozent bezuschusst, bei klassischen Freiflächenanlagen sind bis zu 20 Prozent möglich. Das Land Nordrhein-Westfalen (NRW) hat seine Förderung für Photovoltaik-Freiflächenanlagen neu aufgelegt. Ab sofort und bis zum Ende des Jahres stünden nochmals zehn Millionen Euro zur Verfügung, teilte das zuständige Landeswirtschaftsministerium am Donnerstag mit. Dabei werden nicht nur klassische Freiflächenanlagen, sondern auch Agri- und Floating-Anlagen finanziell ...Den vollständigen Artikel lesen ...
