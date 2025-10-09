Stromerzeuger Vattenfall will mit einem 80 MW Solarpark im Herzogtum Lauenburg ein Zeichen für mehr Biodiversität setzen. Abnehmer des Stroms ist via PPA Spezialchemiekonzern Evonik. Mit einem symbolischen Spatenstich hat Vattenfall den Bau eines Solarparks in den Gemeinden Juliusburg und Krukow (Herzogtum Lauenburg, Schleswig-Holstein) begonnen. Dieser will dabei hohe Standards für die Biodiversität setzen. Auf einer Fläche von insgesamt 74 Hektar entstehe ein Photovoltaik-Park mit einer installierten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
