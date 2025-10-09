Trigg Minerals: Antimon-Vorkommen -"Bestätigung außergewöhnlicher Gehalte"

Anzeige / Werbung

Trigg Minerals Ltd (ISIN: AU0000046021) hat am unternehmenseigenen Antimony Canyon Project im Garfield County, Utah, einen entscheidenden Durchbruch erzielt. Was einst als Ansammlung kleiner, historischer Bergwerke galt, wurde nun zu einer potenziell großflächigen Entdeckung mit Distriktmaßstab neu bewertet. In Zusammenarbeit mit zwei unabhängigen geologischen Beratungsfirmen-Dahrouge Geological Consulting USA Ltd. und MineOro Explorations LLC-hat das Unternehmen das Projekt als hochsulfidisches, epithermales System neu interpretiert. Dieses neue geologische Modell hebt nicht nur die Bedeutung und das Potenzial von Antimony Canyon erheblich an, sondern eröffnet auch zahlreiche neue, bohrbereite Zielzonen auf den patentierten Claims von Trigg. Begleitend zu dieser Entwicklung wurde eine geophysikalische CSAMT-Untersuchung erfolgreich abgeschlossen. Bereits erste Auswertungen zeigen mehrere oberflächennahe, hochpriorisierte Zonen in nur 50-100 Metern Tiefe entlang der Streichenrichtung historischer Antimon-Hochgradabbaustätten.

Hochgradige Ergebnisse bestätigen mineralreiches System

Die Ergebnisse aus der Probenahme bestätigen das Modell auf eindrucksvolle Weise. Ein herausragender Befund stammt aus der Stebenite-Mine mit 1,5 Metern bei 33,2% Sb-ein klares Indiz für ein reichhaltiges, epithermales System. Weitere beachtliche Gehalte wurden mit 14,5% Sb in der Little Emma Mine sowie 9,4% Sb in der Gem Mine gemeldet.

"Die Bestätigung außergewöhnlicher Gehalte von bis zu 33,2% Antimon auf unseren patentierten Claims und die Etablierung eines neuen geologischen Modells mit potenziellem Distriktmaßstab sind bedeutende Fortschritte", so Geschäftsführer Andre Booyzen. "Diese neuen Erkenntnisse eröffnen einen klaren, wissenschaftlich fundierten Weg nach vorn."

Von besonderer Bedeutung: Die Zielgebiete liegen auf patentierten Claims, was Genehmigungsverfahren deutlich vereinfacht und das Projektrisiko erheblich reduziert-ein entscheidender Vorteil für die weitere Entwicklung.

Geologie mit Maßstab und förderfreundlicher Geometrie

Kartierungen belegen eine mineralisierte Ausdehnung von mindestens 3,5 km (Ost-West) x 1,5 km (Nord-Süd) mit weiterem Wachstumspotenzial. Die Mineralisierung tritt in gestapelten, annähernd horizontalen Schichten innerhalb einer charakteristischen Tuff-Einheit (Tt) auf-eine Geometrie, die großflächige, kosteneffiziente Fördermethoden ermöglichen könnte. Die CSAMT-Daten zeigen eine flach liegende, leitfähige Zone-vermutlich tonalteriertes Gestein-unterhalb eines widerstandsfähigen Deckgesteins, das als silikatisch verfestigt interpretiert wird. Diese Deutung wird durch hohe Konzentrationen von typischen Alterationsmineralen wie Dickit und Illit untermauert, die für epithermale Systeme charakteristisch sind.

Bohrungen in einem Tier-1-Gebiet stehen bevor

Trigg hat bereits die Genehmigungsverfahren eingeleitet. Eine Absichtserklärung (Notice of Intent) wurde zur Einreichung bei der Utah Division of Oil, Gas, and Mining vorbereitet. Ein klarer, umweltschonender Zugangsplan liegt vor, und die Zieldefinition für erste Bohrungen erfolgt auf Basis von CSAMT-Daten und strukturellen Kartierungen.

Für die nächsten Schritte plant das Unternehmen den Einsatz zusätzlicher geophysikalischer Methoden wie IP-Messungen, UAV-Magnetik sowie fortgeschrittener mineralogischer Analysen, um Bohrziele weiter zu verfeinern und zusätzliches Potenzial zu erschließen. "Antimon ist ein unverzichtbares Mineral für Verteidigung und Energiewende, und derzeit fehlt es den USA an signifikanter Inlandsproduktion", erklärte Booyzen. "Mit einem klaren Weg zur Erschließung dieses außergewöhnlichen Vorkommens in einem Tier-1-Gebiet ist Antimony Canyon nun ein strategisch äußerst wertvoller Vermögenswert für das Unternehmen-mit dem Potenzial, eine bedeutende neue Quelle amerikanischen Antimons zu werden."

