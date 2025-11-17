Sicherheitskritische Rohstoffe: Trigg Minerals sichert sich 75 historische Wolfram-Minen in einem Schritt

Anzeige / Werbung

Mit der vollständigen Konsolidierung des Tennessee Mountain Projekts steigt Trigg Minerals (ISIN: AU0000046021) in eine neue Dimension kritischer Rohstoffversorgung auf - und bringt sich strategisch als US-Wolframquelle in Stellung.

Trigg Minerals hat durch den Erwerb der angrenzenden "Little Joe"- und "Gribble"-Prospekte sein zu 100% im Eigentum befindliches Tennessee Mountain Tungsten Project in Nevada erheblich erweitert. Damit kontrolliert das Unternehmen nun ein zusammenhängendes, historisch bedeutsames Wolfram-Distriktgebiet mit über 75 ehemaligen Abbaustellen. Viele davon sind nach modernen Standards noch unerforscht.

Historische Hochgehalte und strategischer Rohstoff

Die historischen Daten unterstreichen das Potenzial: Proben vom Gribble-Projekt zeigen bis zu 0,85% WO3, während frühere Förderungen bei "Little Joe" Gehalte von 0,9-1,5% WO3 dokumentierten. Ergänzt wird dies durch ein breites Taktit-System mit durchschnittlich 0,11% WO3 - ein Hinweis auf großvolumige Lagerstätten.

Wolfram zählt zu den kritischen Metallen mit sicherheitspolitischer Bedeutung. Die Konsolidierung passt daher nahtlos zur strategischen Ausrichtung von Trigg, das neben dem Antimon-Projekt in Utah nun auch in Nevada als potenzieller Zulieferer für die US-Verteidigungsindustrie auftreten will.

"Potenzial für nationale Bedeutung"

CEO Andre Booyzen sieht in der Konsolidierung einen Wendepunkt:

"Diese Expansion ist ein potenziell transformativer Schritt […]. Wir haben nun die historischen Daten, den Distrikt und die Strategie, die uns helfen kann, das volle Potenzial zu erschließen".

Das Unternehmen plant in drei Phasen vorzugehen: Zuerst erfolgt die Digitalisierung und 3D-Modellierung aller historischen Daten. Daraufhin wird mit Feldarbeiten mit modernen Probenahmen begonnen. Im Anschluss soll ein Bohrprogramm starten, um die geologische Kontinuität zu validieren und eine erste JORC-konforme Ressourcenschätzung zu ermöglichen.

Trigg Minerals positioniert sich mit der Konsolidierung des Tennessee Mountain Projekts als Akteur im Bereich kritischer US-Rohstoffe und schafft möglicherweise die Grundlage für ein mögliches Comeback des US-Wolframs.

