Die Next2Sun-Gruppe will sich über die Crowd mit Fremdkapaital versorgen. Zur Finanzierung ihrer Innovationsgesellschaft legt diese Nachranganleihen mit 6 % Verzinsung auf. Die auf vertikale bifaziale Photovoltaik spezialisierte Next2Sun hat ein Beteiligungsangebot für Crowdinvestoren lanciert. Ziel sei es, das Wachstum des Unternehmens zu beschleunigen, teilte die Gruppe mit. Investoren hätten die Möglichkeit, sich an der Tochtergesellschaft Next2Sun Mounting Systems GmbH zu beteiligen. Die Emittentin ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Solarserver