Der neue CEO des dänsichen Pharmariesen Novo Nordisk setzt ein erstes Ausrufezeichen. Mit der Übernahme von Akero Therapeutics sichert sich der Konzern Chancen in einem potenziellen Milliardenmarkt.Die Übernahme des US-Biotechs lassen sich die Dänen bis zu 5,2 Milliarden US-Dollar kosten. Es ist das erste große Geschäft unter der Leitung von Novo Nordisk neuem CEO Mike Doustdar. Akero entwickelt das Medikament Efruxifermin, das sich derzeit in einer späten klinischen Testphase befindet und bei Patienten mit schwerer Leberzirrhose aufgrund der Stoffwechselkrankheit MASH (Metabolic Dysfunction-Associated Steatohepatitis) getestet wird. Laut Doustdar könnte Efruxifermin eine bahnbrechende …
