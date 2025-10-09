Ferrari hat gepatzt. Der Luxusauto-Hersteller hat mit seinen selbst gesetzten Mittelfristzielen die Erwartungen der Investoren klar verfehlt. Die Aktie fällt am Donnerstag deutlich zurück.Ferrari blieb mit seinen Gewinnplänen bis zum Ende des Jahrzehnts spürbar hinter den Hoffnungen der Anleger zurück. Ferrari peilt beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen 2030 einen Wert von mindestens 3,6 Milliarden Euro an, wie das Unternehmen am Donnerstag in Maranello mitteilte. Das wäre zwar rund ...Den vollständigen Artikel lesen ...
