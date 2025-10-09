Paris / London / Zürich - Nach den jüngsten Gewinnen hat der EuroStoxx 50 am Donnerstag leicht nachgegeben. Der Leitindex der Eurozone fiel um 0,43 Prozent auf 5.625,56 Punkte. Auf die Stimmung drückte insbesondere ein Kurseinbruch bei den Aktien des Sportwagenbauer Ferrari. Zudem waren Bankenwerte nach negativ aufgenommenen Neuigkeiten des britischen Finanzhauses HSBC schlecht gelitten. Ausserhalb des Euroraums sank der schweizerische SMI um 0,31 ...Den vollständigen Artikel lesen ...
